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L’émotion de Stan Wawrinka, avant le dernier tournoi de sa carrière : « Je n’ai pas peur mais ça me rend triste. Ce n’est jamais facile d’affronter une telle situation »

Par
Thomas S
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

De passage devant la presse ce lundi sur l’ATP 500 de Bâle, qui marque le dernier tournoi de son immense carrière, autant en termes de longé­vité que de résul­tats, Stan Wawrinka a fait part de son émotion avant d’af­fronter Jiri Lehecka ce mardi soir pour son entrée en lice et, peut‐être, l’ul­time rencontre profes­sion­nelle de sa vie.

« Je vais bien. Je ressens beau­coup d’émotions, avec toutes sortes de moments, car je sais que c’est le dernier tournoi de ma carrière. Je n’ai pas peur mais ça me rend triste. Ce n’est jamais facile d’affronter une telle situa­tion, mais en même temps, je me sens très chan­ceux et heureux d’être ici à Bâle, en Suisse, pour dire adieu au sport que j’aime tant. », a déclaré Stan avant d’évo­quer sa première parti­ci­pa­tion au Swiss Indoor en 2003. « Cela me paraît une éter­nité. Je me souviens de toutes ces années et, bien sûr, j’en garde des souve­nirs incroyables. Je n’aurais jamais imaginé être encore là en 2026, même si, en même temps, j’ai toujours rêvé de me faire un nom dans le monde du tennis. Je garde donc de merveilleux souve­nirs de tout ce parcours. »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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