Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
De passage devant la presse ce lundi sur l’ATP 500 de Bâle, qui marque le dernier tournoi de son immense carrière, autant en termes de longévité que de résultats, Stan Wawrinka a fait part de son émotion avant d’affronter Jiri Lehecka ce mardi soir pour son entrée en lice et, peut‐être, l’ultime rencontre professionnelle de sa vie.
« Je vais bien. Je ressens beaucoup d’émotions, avec toutes sortes de moments, car je sais que c’est le dernier tournoi de ma carrière. Je n’ai pas peur mais ça me rend triste. Ce n’est jamais facile d’affronter une telle situation, mais en même temps, je me sens très chanceux et heureux d’être ici à Bâle, en Suisse, pour dire adieu au sport que j’aime tant. », a déclaré Stan avant d’évoquer sa première participation au Swiss Indoor en 2003. « Cela me paraît une éternité. Je me souviens de toutes ces années et, bien sûr, j’en garde des souvenirs incroyables. Je n’aurais jamais imaginé être encore là en 2026, même si, en même temps, j’ai toujours rêvé de me faire un nom dans le monde du tennis. Je garde donc de merveilleux souvenirs de tout ce parcours. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 19:55