Si Roger Federer est en conflit avec les orga­ni­sa­teurs de l’ATP 500 de Bâle, comme cela a été récem­ment révélé par nos confrères de Blick, ce n’est visi­ble­ment pas le cas de ses parents.

En effet, ces derniers sont bel et bien présents ce samedi après‐midi dans la box de Ben Shelton, actuel­le­ment opposé à Arthur Fils en demi‐finales du tournoi suisse.

La familia Federer siempre presente en #Basilea. 🇨🇭🫶



📺 Mirá el partido en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/34fJUHbPdR — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 26, 2024

Un soutien de poids pour l’Américain qui repré­sente depuis un an et demi la marque On, dont Roger Federer est l’un des prin­ci­paux action­naires. Tout sauf un hasard donc…