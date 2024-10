N’ayons pas peur des mots. Ce que Giovanni Mpetshi Perricard a réalisé en termes de statis­tique sur sa mise lors de sa magni­fique semaine sur l’ATP 500 de Bâle, conclue par le plus beau titre de sa carrière, est juste incroyable.

En effet, sur cinq matchs disputés face à Duckworth, Auger‐Aliassime, Shapovalov, Rune et Shelton, le Tricolore n’a pas perdu une seule fois son service pour un total de 109 aces et seule­ment trois petites balles de break concédés.

Et si l’on ajoute à cela la vitesse maxi­male de son service pendant la finale (241 km/h) et la vitesse moyenne de sa première (221 km/h) et deuxième balle (213 km/h), cela dépasse presque l’entendement.

On pose ça là. Les stats au service de Giovanni Mpetshi Perricard sur la finale. C’est du grand n’im­porte quoi. 🤣



Vitesse maxi­male : 241 km/h

Vitesse moyenne en premières balles : 221 km/h

Vitesse moyenne en deuxièmes balles : 213 km/h pic.twitter.com/tJBVA1ScWR — Tennis Legend (@TennisLegende) October 27, 2024

Un véri­table bombardier.