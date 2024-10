N’ayons pas peur des mots. Ce que Giovanni Mpetshi Perricard a réalisé en termes de statis­tique sur sa mise en jeu lors de sa semaine sur l’ATP 500 de Bâle, conclue ce dimanche par le plus beau titre de sa carrière, est juste incroyable.

En effet, sur cinq matchs disputés face à Duckworth, Auger‐Aliassime, Shapovalov, Rune et Shelton, le Tricolore n’a pas perdu une seule fois son service pour un total de 109 aces et seule­ment trois petites balles de break concé­dées.

Et si l’on ajoute à cela la vitesse maxi­male de son service pendant la finale (241 km/h) et la vitesse moyenne de sa première (221 km/h) et deuxième balle (213 km/h), cela dépasse presque l’entendement.

On pose ça là. Les stats au service de Giovanni Mpetshi Perricard sur la finale. C’est du grand n’im­porte quoi. 🤣



Vitesse maxi­male : 241 km/h

Vitesse moyenne en premières balles : 221 km/h

Vitesse moyenne en deuxièmes balles : 213 km/h pic.twitter.com/tJBVA1ScWR — Tennis Legend (@TennisLegende) October 27, 2024

Un véri­table bombardier.