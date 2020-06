Les dernières déclarations à la TV de Bâle de Roger Brennwald, le directeur du tournoi ne sont pas positives. Il semble bien le tournoi indoor préféré de Roger Federer n’aura pas lieu en 2020. « La distanciation sociale ne peut pas être mise en œuvre dans un tournoi indoor avec plus de 10 000 visiteurs et employés par jour. Selon nous, la protection des personnes, des joueurs et des invités du monde entier ne peut être garantie, même si toutes les mesures préventives d’hygiène sont respectées. ».

Voila un aveu qui résume la situation des Swiss Indoors d’autant que les autorités locales de la ville de Bâle sont plutôt très strictes au sujet des mesures sanitaires depuis le début de la crise, ce qui n’est pas le cas dans tous les cantons de la Suisse.

Face à l’argument qui consiste à dire que le forfait de Roger Federer aurait accéléré les choses, Roger Brennwald reste impassible et rétorque que la possibilité d’annuler avait été demandée à l’ATP bien avant la dernière annonce du Suisse.

Si c’est une mauvaise nouvelle pour les fans suisses qui pourront se faire rembourser leurs billets, c’est peut-être une « good news » pour d’autres tournois indoor qui cherchent une place dans le calendrier depuis la refonte de celui-ci.