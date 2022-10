Auteur d’une nouvelle grande pres­ta­tion, ce samedi face à Grigor Dimitrov en demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne, Daniil Medvedev, qui n’a toujours pas été breaké depuis le début du tournoi, a insisté après le match sur ses progrès réalisés dans ce secteur de jeu ces dernières semaines.

« C’était un grand match. À certains moments du match, j’ai pensé que j’au­rais dû faire un peu mieux, prendre l’avan­tage plus tôt et essayer de faire monter la pres­sion plus tôt. Puis j’ai réussi à rester constant et, dans les points les plus impor­tants, j’ai réussi à élever mon niveau. C’était suffi­sant aujourd’hui, et je suis vrai­ment content de mon niveau. Le service est proba­ble­ment le coup le plus impor­tant du tennis. J’en manquais un peu cette saison, je faisais trop de doubles fautes. Parfois, dans les moments impor­tants, mon service aurait pu être un peu meilleur. J’ai beau­coup travaillé avec mon entraî­neur pour essayer de retrouver ce rythme, et jusqu’à présent, je sers bien ici. J’en suis très heureux et c’est aussi pour cela que je joue si bien. »