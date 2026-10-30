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Novak Djokovic, après sa défaite en huitièmes de finale : « Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis »

Par
Thomas S
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De passage en zone mixte après sa défaite contre un impres­sion­nant Jan‐Lennard Struff, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à son adver­saire qui a réalisé une pres­ta­tion de très haut niveau en se montrant parti­cu­liè­re­ment offensif. 

« Je ne pense pas que mes trois doubles fautes aient été le facteur décisif. Il a réalisé des coups et des points incroyables à des moments clés. J’aurais peut‐être pu être plus agressif sur un ou deux points, mais tout le mérite lui revient. Ça me fait mal d’avoir perdu. Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis. Il cher­chait prati­que­ment à faire deux premières balles sur chaque point. C’était l’un de ces matchs. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 11:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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