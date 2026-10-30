De passage en zone mixte après sa défaite contre un impres­sion­nant Jan‐Lennard Struff, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à son adver­saire qui a réalisé une pres­ta­tion de très haut niveau en se montrant parti­cu­liè­re­ment offensif.

« Je ne pense pas que mes trois doubles fautes aient été le facteur décisif. Il a réalisé des coups et des points incroyables à des moments clés. J’aurais peut‐être pu être plus agressif sur un ou deux points, mais tout le mérite lui revient. Ça me fait mal d’avoir perdu. Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis. Il cher­chait prati­que­ment à faire deux premières balles sur chaque point. C’était l’un de ces matchs. »