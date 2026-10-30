De passage en zone mixte après sa défaite contre un impressionnant Jan‐Lennard Struff, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à son adversaire qui a réalisé une prestation de très haut niveau en se montrant particulièrement offensif.
« Je ne pense pas que mes trois doubles fautes aient été le facteur décisif. Il a réalisé des coups et des points incroyables à des moments clés. J’aurais peut‐être pu être plus agressif sur un ou deux points, mais tout le mérite lui revient. Ça me fait mal d’avoir perdu. Je ne me souviens pas avoir affronté quelqu’un d’aussi agressif et précis. Il cherchait pratiquement à faire deux premières balles sur chaque point. C’était l’un de ces matchs. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.