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Novak Djokovic et Stan Wawrinka ne se font aucun cadeau à l’entraînement

Par
Baptiste Mulatier
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Avant le début de ATP 500 de Bâle, qui sera le dernier tournoi de sa carrière, Stan Wawrinka a partagé un entraî­ne­ment avec Novak Djokovic. 

Les deux anciens rivaux ont livré une belle bataille, avec beau­coup d’in­ten­sité et, visi­ble­ment, un réel plaisir à se retrouver sur le court. Sur certaines séquences, le Suisse a même rappelé qu’il avait encore de quoi faire mal à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem !

Des images qui risquent de donner un sacré coup de nostalgie aux fans de tennis…

A noter que le dernier adver­saire de la carrière de Stan Wawrinka sera poten­tiel­le­ment Jiri Lehecka.

Engagé dans la course au Masters, Novak Djokovic affron­tera lui au premier tour le Français Ugo Humbert, dange­reux en indoor.

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 11:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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