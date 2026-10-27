Avant le début de ATP 500 de Bâle, qui sera le dernier tournoi de sa carrière, Stan Wawrinka a partagé un entraînement avec Novak Djokovic.
Les deux anciens rivaux ont livré une belle bataille, avec beaucoup d’intensité et, visiblement, un réel plaisir à se retrouver sur le court. Sur certaines séquences, le Suisse a même rappelé qu’il avait encore de quoi faire mal à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem !
Des images qui risquent de donner un sacré coup de nostalgie aux fans de tennis…
A noter que le dernier adversaire de la carrière de Stan Wawrinka sera potentiellement Jiri Lehecka.
Engagé dans la course au Masters, Novak Djokovic affrontera lui au premier tour le Français Ugo Humbert, dangereux en indoor.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.