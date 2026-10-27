Avant le début de ATP 500 de Bâle, qui sera le dernier tournoi de sa carrière, Stan Wawrinka a partagé un entraî­ne­ment avec Novak Djokovic.

Les deux anciens rivaux ont livré une belle bataille, avec beau­coup d’in­ten­sité et, visi­ble­ment, un réel plaisir à se retrouver sur le court. Sur certaines séquences, le Suisse a même rappelé qu’il avait encore de quoi faire mal à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem !

Des images qui risquent de donner un sacré coup de nostalgie aux fans de tennis…

Wawrinka still has his powerful one‐handed back­hand untill the end of his career. But Novak’s #Djokovic return and move­ments look very rusty and slow, obviously not his 100% even 80% form🤔 Considering his hard draw, I’m worried if he can pass the early rounds😫😩 pic.twitter.com/52xydb7vUz — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) October 26, 2026

A noter que le dernier adver­saire de la carrière de Stan Wawrinka sera poten­tiel­le­ment Jiri Lehecka.

Engagé dans la course au Masters, Novak Djokovic affron­tera lui au premier tour le Français Ugo Humbert, dange­reux en indoor.