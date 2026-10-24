Actuellement 11e à la Race et engagé dans la course au Masters, qui se dérou­lera à Turin du 15 au 22 mars, Novak Djokovic a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Bâle, où il est la cerise sur le gâteau d’un tableau exceptionnel.

Le Serbe affron­tera au premier tour le Français Ugo Humbert, 35e mondial, toujours à l’aise en indoor. Le numéro 1 trico­lore, Arthur Fils, qui aime­rait lui aussi décro­cher son ticket pour les ATP Finals, fera face au redou­table Hubert Hurkacz, de retour en grande forme ces dernières semaines.

D’autres chocs au premier tour sont à souli­gner notam­ment entre Ben Shelton et Casper Ruud ainsi que la revanche de Shanghai entre Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas.

Stan Wawrinka connaît égale­ment son adver­saire pour le dernier tournoi de sa carrière, Jiri Lehecka.

🚨 OFFICIEL ! Le tableau INDÉCENT de l’ATP 500 de Bâle. 🇨🇭🤯Djokovic ⚔️ Humbert Shelton ⚔️ Ruud Fritz ⚔️ Tsitsipas Fils ⚔️ HurkaczC’est quoi ce miel ??? https://t.co/jAKPt208Wp — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 24, 2026

Régalade en prévision !