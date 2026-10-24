Accueil ATP ATP - Bâle

Novak Djokovic face à un Français et du lourd pour Arthur Fils !

Par
Baptiste Mulatier
-

Actuellement 11e à la Race et engagé dans la course au Masters, qui se dérou­lera à Turin du 15 au 22 mars, Novak Djokovic a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Bâle, où il est la cerise sur le gâteau d’un tableau exceptionnel. 

Le Serbe affron­tera au premier tour le Français Ugo Humbert, 35e mondial, toujours à l’aise en indoor. Le numéro 1 trico­lore, Arthur Fils, qui aime­rait lui aussi décro­cher son ticket pour les ATP Finals, fera face au redou­table Hubert Hurkacz, de retour en grande forme ces dernières semaines. 

D’autres chocs au premier tour sont à souli­gner notam­ment entre Ben Shelton et Casper Ruud ainsi que la revanche de Shanghai entre Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas. 

Stan Wawrinka connaît égale­ment son adver­saire pour le dernier tournoi de sa carrière, Jiri Lehecka. 

Régalade en prévision ! 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥