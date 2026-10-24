Actuellement 11e à la Race et engagé dans la course au Masters, qui se déroulera à Turin du 15 au 22 mars, Novak Djokovic a décidé de participer à l’ATP 500 de Bâle, où il est la cerise sur le gâteau d’un tableau exceptionnel.
Le Serbe affrontera au premier tour le Français Ugo Humbert, 35e mondial, toujours à l’aise en indoor. Le numéro 1 tricolore, Arthur Fils, qui aimerait lui aussi décrocher son ticket pour les ATP Finals, fera face au redoutable Hubert Hurkacz, de retour en grande forme ces dernières semaines.
D’autres chocs au premier tour sont à souligner notamment entre Ben Shelton et Casper Ruud ainsi que la revanche de Shanghai entre Taylor Fritz et Stefanos Tsitsipas.
Stan Wawrinka connaît également son adversaire pour le dernier tournoi de sa carrière, Jiri Lehecka.
🚨 OFFICIEL ! Le tableau INDÉCENT de l’ATP 500 de Bâle. 🇨🇭🤯Djokovic ⚔️ Humbert Shelton ⚔️ Ruud Fritz ⚔️ Tsitsipas Fils ⚔️ HurkaczC’est quoi ce miel ??? https://t.co/jAKPt208Wp— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 24, 2026
Régalade en prévision !
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 14:25