En confé­rence de presse à Bâle, où il a décidé de jouer pour récu­pérer de précieux points dans la course au Masters, Novak Djokovic a répondu à ceux qui l’en­voient régu­liè­re­ment à la retraite.

« J’ai bien progressé physi­que­ment et nous allons dans la bonne direc­tion. Je ne suis pas encore à 100 %, mais nous en sommes très proches. Nous n’allons pas en parler davan­tage. Tant qu’il y aura des gens, il y aura des spécu­la­tions. C’est dans la nature humaine, partout. Les gens aiment criti­quer, juger, toujours sur la base d’informations insuf­fi­santes, mais c’est quelque chose auquel je ne prête pas atten­tion. Cela ne me dérange pas et ne me met pas en colère, loin de là. D’autres choses m’énervent, des choses bien plus impor­tantes », a déclaré le Serbe de 39 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter qu’au premier tour, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera le Français Ugo Humbert (38e mondial), souvent très à l’aise en indoor.