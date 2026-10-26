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Novak Djokovic fait passer un message : « Cela ne me met pas en colère, loin de là. D’autres choses m’énervent, des choses bien plus importantes »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse à Bâle, où il a décidé de jouer pour récu­pérer de précieux points dans la course au Masters, Novak Djokovic a répondu à ceux qui l’en­voient régu­liè­re­ment à la retraite. 

« J’ai bien progressé physi­que­ment et nous allons dans la bonne direc­tion. Je ne suis pas encore à 100 %, mais nous en sommes très proches. Nous n’allons pas en parler davan­tage. Tant qu’il y aura des gens, il y aura des spécu­la­tions. C’est dans la nature humaine, partout. Les gens aiment criti­quer, juger, toujours sur la base d’informations insuf­fi­santes, mais c’est quelque chose auquel je ne prête pas atten­tion. Cela ne me dérange pas et ne me met pas en colère, loin de là. D’autres choses m’énervent, des choses bien plus impor­tantes », a déclaré le Serbe de 39 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter qu’au premier tour, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera le Français Ugo Humbert (38e mondial), souvent très à l’aise en indoor. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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