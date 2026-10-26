En conférence de presse à Bâle, où il a décidé de jouer pour récupérer de précieux points dans la course au Masters, Novak Djokovic a répondu à ceux qui l’envoient régulièrement à la retraite.
« J’ai bien progressé physiquement et nous allons dans la bonne direction. Je ne suis pas encore à 100 %, mais nous en sommes très proches. Nous n’allons pas en parler davantage. Tant qu’il y aura des gens, il y aura des spéculations. C’est dans la nature humaine, partout. Les gens aiment critiquer, juger, toujours sur la base d’informations insuffisantes, mais c’est quelque chose auquel je ne prête pas attention. Cela ne me dérange pas et ne me met pas en colère, loin de là. D’autres choses m’énervent, des choses bien plus importantes », a déclaré le Serbe de 39 ans dans des propos relayés par Punto de Break.
A noter qu’au premier tour, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affrontera le Français Ugo Humbert (38e mondial), souvent très à l’aise en indoor.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.