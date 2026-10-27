En participant à l’ATP 500 de Bâle cette semaine, Novak Djokovic confirme sa volonté de se qualifier pour le Masters, dont il est déjà le recordman avec 7 titres.
Dans des propos relayés par Sportal en Suisse, où il va affronter le Français Ugo Humbert au premier tour, le Serbe de 39 ans a expliqué ce choix.
« En ce qui concerne les ATP Finals, j’ai dû prendre des décisions différentes ces deux dernières années. En 2024, je voulais terminer ma saison plus tôt, vers la mi‐octobre. L’année dernière, j’avais une blessure à l’épaule. À la fin du tournoi d’Athènes, un ou deux jours avant le début de la compétition à Turin, des examens médicaux ont révélé une lésion musculaire à l’épaule, j’ai donc décidé de ne pas y participer. Si j’avais été en bonne forme physique, j’y aurais probablement participé, mais je prenais déjà beaucoup de médicaments rien que pour tenir le coup pendant le tournoi d’Athènes. »
A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem occupe actuellement le 11e rang à la Race, en sachant que la 9e place, aujourd’hui occupée par Rafael Jodar, sera qualificative en raison du forfait de Jannik Sinner.
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 08:32