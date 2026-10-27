En parti­ci­pant à l’ATP 500 de Bâle cette semaine, Novak Djokovic confirme sa volonté de se quali­fier pour le Masters, dont il est déjà le recordman avec 7 titres.

Dans des propos relayés par Sportal en Suisse, où il va affronter le Français Ugo Humbert au premier tour, le Serbe de 39 ans a expliqué ce choix.

« En ce qui concerne les ATP Finals, j’ai dû prendre des déci­sions diffé­rentes ces deux dernières années. En 2024, je voulais terminer ma saison plus tôt, vers la mi‐octobre. L’année dernière, j’avais une bles­sure à l’épaule. À la fin du tournoi d’Athènes, un ou deux jours avant le début de la compé­ti­tion à Turin, des examens médi­caux ont révélé une lésion muscu­laire à l’épaule, j’ai donc décidé de ne pas y parti­ciper. Si j’avais été en bonne forme physique, j’y aurais proba­ble­ment parti­cipé, mais je prenais déjà beau­coup de médi­ca­ments rien que pour tenir le coup pendant le tournoi d’Athènes. »

A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem occupe actuel­le­ment le 11e rang à la Race, en sachant que la 9e place, aujourd’hui occupée par Rafael Jodar, sera quali­fi­ca­tive en raison du forfait de Jannik Sinner.