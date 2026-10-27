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Novak Djokovic sur son objectif de fin de saison : « J’ai dû prendre des déci­sions diffé­rentes ces deux dernières années »

Par
Baptiste Mulatier
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En parti­ci­pant à l’ATP 500 de Bâle cette semaine, Novak Djokovic confirme sa volonté de se quali­fier pour le Masters, dont il est déjà le recordman avec 7 titres. 

Dans des propos relayés par Sportal en Suisse, où il va affronter le Français Ugo Humbert au premier tour, le Serbe de 39 ans a expliqué ce choix. 

« En ce qui concerne les ATP Finals, j’ai dû prendre des déci­sions diffé­rentes ces deux dernières années. En 2024, je voulais terminer ma saison plus tôt, vers la mi‐octobre. L’année dernière, j’avais une bles­sure à l’épaule. À la fin du tournoi d’Athènes, un ou deux jours avant le début de la compé­ti­tion à Turin, des examens médi­caux ont révélé une lésion muscu­laire à l’épaule, j’ai donc décidé de ne pas y parti­ciper. Si j’avais été en bonne forme physique, j’y aurais proba­ble­ment parti­cipé, mais je prenais déjà beau­coup de médi­ca­ments rien que pour tenir le coup pendant le tournoi d’Athènes. »

A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem occupe actuel­le­ment le 11e rang à la Race, en sachant que la 9e place, aujourd’hui occupée par Rafael Jodar, sera quali­fi­ca­tive en raison du forfait de Jannik Sinner. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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