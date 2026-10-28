Après son titre à Pékin, le Serbe l’avait annoncé : son principal objectif pour cette fin de saison était d’aller chercher sa place au Masters de Turin, parmi les huit meilleurs joueurs du monde.
Pour ce faire, il avait d’abord annoncé qu’il jouerait seulement le Rolex Paris Masters, avant de finalement demander une wild‐card inattendue à Bâle, qui a bien évidemment été acceptée par les organisateurs.
Lui qui n’avait plus disputé le tournoi depuis 2009 avait fort à faire dès son premier tour face à Ugo Humbert, véritable spécialiste des conditions indoor.
Pris à la gorge dans le premier set, le Serbe manquait de repères et laissait Humbert remporter la première manche (6−4).
Après avoir sauvé de nouvelles balles de break, Djokovic entrait enfin dans sa rencontre pour ne plus jamais la quitter et s’imposer en trois manches (4−6, 6–2, 6–4).
Il poursuit donc sa quête du Masters et marque de précieux points, alors que ses principaux concurrents, Arthur Fils (7e), Daniil Medvedev (6e), Rafael Jodar (9e), Alex de Minaur (10e) et Flavio Cobolli (5e), sont eux aussi toujours en lice de leur côté, seul Tiafoe (8e) s’est incliné d’entrée. Avec le retrait de Jannik Sinner, la neuvième place sera également qualificative.
Le tournoi de Bâle, celui de Vienne de l’autre côté de l’Europe et, bien évidemment, le Rolex Paris Masters décideront ainsi du sort du Serbe, qui n’a pas dit son dernier mot.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 18:52