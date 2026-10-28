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Retour gagnant pour Novak Djokovic sur les terres de Roger Federer !

Par
Antoine Trupiano
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Après son titre à Pékin, le Serbe l’avait annoncé : son prin­cipal objectif pour cette fin de saison était d’aller cher­cher sa place au Masters de Turin, parmi les huit meilleurs joueurs du monde.

Pour ce faire, il avait d’abord annoncé qu’il joue­rait seule­ment le Rolex Paris Masters, avant de fina­le­ment demander une wild‐card inat­tendue à Bâle, qui a bien évidem­ment été acceptée par les organisateurs.

Lui qui n’avait plus disputé le tournoi depuis 2009 avait fort à faire dès son premier tour face à Ugo Humbert, véri­table spécia­liste des condi­tions indoor.

Pris à la gorge dans le premier set, le Serbe manquait de repères et lais­sait Humbert remporter la première manche (6−4).

Après avoir sauvé de nouvelles balles de break, Djokovic entrait enfin dans sa rencontre pour ne plus jamais la quitter et s’im­poser en trois manches (4−6, 6–2, 6–4).

Il pour­suit donc sa quête du Masters et marque de précieux points, alors que ses prin­ci­paux concur­rents, Arthur Fils (7e), Daniil Medvedev (6e), Rafael Jodar (9e), Alex de Minaur (10e) et Flavio Cobolli (5e), sont eux aussi toujours en lice de leur côté, seul Tiafoe (8e) s’est incliné d’en­trée. Avec le retrait de Jannik Sinner, la neuvième place sera égale­ment qualificative.

Le tournoi de Bâle, celui de Vienne de l’autre côté de l’Europe et, bien évidem­ment, le Rolex Paris Masters déci­de­ront ainsi du sort du Serbe, qui n’a pas dit son dernier mot.

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 18:52

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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