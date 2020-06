L’annonce de Roger Federer a fait un malheureux, le directeur du tournoi de Bâle qui doit se dérouler en octobre et qui se faisait une fête d’accueillir le Suisse. Malgré cette annonce, il positive : « Son annulation de la saison est une surprise. Nous souhaitons à Roger Federer le meilleur et, surtout, une bonne santé et espérons que le tennis reviendra à la normale après cette crise sanitaire » a expliqué Patrick Ammann au média suisse Blick.

Dans le même temps, Roger Brennwald, le président des Swiss Indoors a été catégorique par rapport aux cahiers des charges reçus par l’ATP au sujet des mesures sanitaires à mettre en place pour pouvoir organiser le tournoi : « Dans les conditions données, la mise en œuvre des Swiss Indoors de Bâle est inconcevable et irresponsable. »