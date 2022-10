Alors que le tournoi de Bâle (prévu du 24 au 30 octobre) avait prévu une céré­monie en l’hon­neur de Roger Federer, ce dernier a décliné l’in­vi­ta­tion, en justi­fiant sa déci­sion.

Roger Brennwald, le direc­teur du Swiss Indoors qui avait prévu les choses en grand pour la légende, a réagi à cette nouvelle pour le Tages‐Anzeiger.

« Roger Federer est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et l’ho­norer durant notre tournoi, faisait tota­le­ment sens. Nous aurions aimé célé­brer les années de succès de Roger dans notre tournoi, mais comprenez que Roger a besoin de plus de temps après sa merveilleuse fin de carrière, a déclaré Brennwald, compré­hensif, avant d’in­sister sur le pres­tige de son tournoi. Après les finales ATP de Turin et de Paris‐Bercy, il n’y a pas de tournoi en salle plus impor­tant au monde que Bâle, ça a son prix. »