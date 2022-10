Comme Félix Auger‐Aliassime, qu’il va affronter ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Bâle, Holger Rune, vain­queur en Suède la semaine dernière, apprécie les condi­tions rapides du tennis en indoor.

Ce puncheur est aussi un combat­tant et l’a prouvé face à un Bautista des grands jours.

Pour s’en sortir en deux manches (7−6 (1), 7–6 (6)), le Danois a dû sauver quatre balles de set de suite car il était mené 6 points à 2 dans le tie‐break. Il a donc marqué six points consé­cu­tifs, un véri­table petit exploit vu l’in­ten­sité des débats.

« C’était très brutal, c’était un match très dur avec des rallyes très longs. Roberto a joué un tennis très solide et a été agressif avec son coup droit. J’ai essayé de jouer de la manière la plus agres­sive égale­ment. J’ai tenter de saisir toutes les oppor­tu­nités que j’avais pour aller au filet et aussi rester bien concen­trer sur mon service. Je suis aussi parvenu à contrôler mes émotions dans le deuxième set et cela n’a pas été évident. Sincèrement, je pensais vrai­ment que nous allions nous diriger vers un troi­sième set décisif. »