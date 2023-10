Lors de son duel en demi‐finale face au Canadien Auger‐Aliassime, sur certaines séquences de jeu, Holger Rune a semblé un peu lent et pataud alors que le jour précé­dent il était rapide et véloce.

Lors d’un chan­ge­ment de côté, excédé par son manque d’énergie et de punch, il a inter­pellé l’ar­bitre et ses affir­ma­tions ont été plutôt percu­tantes concer­nant le service de « kiné » offert par l’ATP à Vienne.

« Si mes jambes sont si tendues, c’est parce que les physio­thé­ra­peutes de l’ATP ne sont pas assez bons pour traiter les joueurs, voilà pour­quoi. Pourquoi pensez‐vous que je joue comme une merde ? Les gens doivent savoir qu’ils ne sont pas bons. Il y a un kiné qui prend 10 minutes par joueur. Et oui, je pour­rais faire venir mon propre kiné, et c’est ce que je vais faire. Nous jouons au meilleur niveau et nous avons les meilleurs kinésithérapeutes »