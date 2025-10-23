Ben Shelton éloigné des terrains suite à sa bles­sure à l’épaule survenue à l’US Open face à Adrian Mannarino avait fait son retour il y a deux semaines à Shanghaï, sèche­ment battu par David Goffin.

Il était donc engagé cette semaine à Bâle dans l’espoir de retrouver le chemin de la victoire.

C’est chose faite même si l’Américain s’est imposé dans la douleur, sauvant deux balles de match face au Polonais Kamil Majchrzak au terme du tie‐break du troi­sième set.

Après cette victoire, Shelton a expliqué combien il était diffi­cile de reprendre la compé­ti­tion après plusieurs semaines d’absence dues à une blessure :

« C’est vrai­ment impor­tant pour moi. Quand on essaie de retrouver son rythme, ça peut être diffi­cile, surtout quand on joue contre des joueurs en pleine forme en fin de saison et qu’on est absent depuis quelques semaines.

« J’avais l’im­pres­sion d’avoir un peu perdu le rythme, mais j’ai fait un excellent travail de prépa­ra­tion pour ce tournoi afin d’être en forme et prêt à concourir. Même si j’avais perdu, je serais satis­fait de ma façon de me battre et de jouer », a déclaré Shelton auprès de nos confrères de The Tennis Gazette.

Qualifié « virtuel­le­ment » pour le Masters de Turin, Ben veut donc très vite assurer défi­ni­ti­ve­ment sa place dans le Piémont.