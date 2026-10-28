Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
Stan Wawrinka peut désormais profiter de sa retraite en paix avec lui‐même.
Battu par le 21e joueur mondial, Jiri Lehecka, après une belle résistance d’1h55 de jeu au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, le Suisse s’est présenté à sa toute dernière conférence de presse en tant que joueur de tennis professionnel. Et forcément, l’émotion était présente mais aussi et surtout la satisfaction d’avoir tout donné jusqu’au bout.
« Je suis un peu déboussolé mais dans le fond, je suis très heureux d’avoir pu vivre cette dernière année. Je suis forcément triste de savoir que je ne vivrai plus ce genre d’émotions, plus belles que ce que j’aurais pu rêver ou imaginer. J’ai reçu tellement d’amour, j’ai vécu tellement d’émotions sur une dernière année, à 41 ans, en me sentant compétitif. J’ai joué contre des top joueurs et des jeunes joueurs en faisant de très bons matchs et en gagnant quelques uns. Forcément, il y a des larmes et demain (mercredi) ça va être la gueule de bois, mais pas forcément à cause de l’alcool, mais plus par la tristesse. Le livre on doit le fermer à un moment donné mais quand on est athlète, on sait que ça va arriver un jour. Quand on aime ce qu’on fait et qu’on aime le jeu, on a envie de repousser les limites au maximum, et c’est ce que j’ai fait. J’ai 41 ans. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 15:44