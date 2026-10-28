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Stan Wawrinka, après le dernier match de sa carrière : « Je vais avoir la gueule de bois, mais pas forcé­ment à cause de l’alcool »

Par
Thomas S
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Stan Wawrinka peut désor­mais profiter de sa retraite en paix avec lui‐même. 

Battu par le 21e joueur mondial, Jiri Lehecka, après une belle résis­tance d’1h55 de jeu au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, le Suisse s’est présenté à sa toute dernière confé­rence de presse en tant que joueur de tennis profes­sionnel. Et forcé­ment, l’émo­tion était présente mais aussi et surtout la satis­fac­tion d’avoir tout donné jusqu’au bout. 

« Je suis un peu débous­solé mais dans le fond, je suis très heureux d’avoir pu vivre cette dernière année. Je suis forcé­ment triste de savoir que je ne vivrai plus ce genre d’émo­tions, plus belles que ce que j’au­rais pu rêver ou imaginer. J’ai reçu telle­ment d’amour, j’ai vécu telle­ment d’émo­tions sur une dernière année, à 41 ans, en me sentant compé­titif. J’ai joué contre des top joueurs et des jeunes joueurs en faisant de très bons matchs et en gagnant quelques uns. Forcément, il y a des larmes et demain (mercredi) ça va être la gueule de bois, mais pas forcé­ment à cause de l’al­cool, mais plus par la tris­tesse. Le livre on doit le fermer à un moment donné mais quand on est athlète, on sait que ça va arriver un jour. Quand on aime ce qu’on fait et qu’on aime le jeu, on a envie de repousser les limites au maximum, et c’est ce que j’ai fait. J’ai 41 ans. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 15:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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