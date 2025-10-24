Battu avec les honneurs par Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]), après avoir dominé Miomir Kecmanovic au premier tour, Stanislas Wawrinka n’a pas écarté la possibilité de rejouer ce tournoi l’année prochaine.
« Je suis heureux d’avoir pu montrer un bon niveau. Si je continue, c’est pour me sentir capable de battre encore plein de joueurs. De l’extérieur, on voit 40 ans, 150e mondial, on juge par rapport à ce que j’ai fait dans le passé. J’ai réussi à gagner des Grand Chelem et on se demande pourquoi je suis encore là, pourquoi je me bats dans des Challenger. Mais la passion n’a pas d’âge. Lorsque l’on peut encore vivre ces émotions, on s’en donne la chance », a déclaré l’insatiable « Stan The Man » dans des propos relayés par Le Matin.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 09:42