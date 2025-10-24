AccueilATPATP - BâleStan Wawrinka, après sa défaite contre Ruud : "De l'extérieur, on voit...
ATP - Bâle

Stan Wawrinka, après sa défaite contre Ruud : « De l’ex­té­rieur, on voit 40 ans, 150e mondial. J’ai réussi à gagner des Grand Chelem et on se demande pour­quoi je suis encore là, pour­quoi je me bats dans des Challenger »

Par Baptiste Mulatier

Battu avec les honneurs par Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]), après avoir dominé Miomir Kecmanovic au premier tour, Stanislas Wawrinka n’a pas écarté la possi­bi­lité de rejouer ce tournoi l’année prochaine. 

« Je suis heureux d’avoir pu montrer un bon niveau. Si je continue, c’est pour me sentir capable de battre encore plein de joueurs. De l’ex­té­rieur, on voit 40 ans, 150e mondial, on juge par rapport à ce que j’ai fait dans le passé. J’ai réussi à gagner des Grand Chelem et on se demande pour­quoi je suis encore là, pour­quoi je me bats dans des Challenger. Mais la passion n’a pas d’âge. Lorsque l’on peut encore vivre ces émotions, on s’en donne la chance », a déclaré l’in­sa­tiable « Stan The Man » dans des propos relayés par Le Matin.

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 09:42

