Opposé à Roberto Bautista Agut ce vendredi soir pour une place en demi‐finale de l’ATP 500 de Bâle, Stan Wawrinka est revenu, lors de sa confé­rence de presse suite à sa victoire face à Nakahsima ce jeudi, sur l’am­biance parti­cu­lière qui règne pendant ses matchs. Selon Stan, c’est la première fois de sa carrière qu’il ressent autant de soutien sur ce tournoi.

« C’est sûr que ce n’est pas comme d’habitude, ça change (sourire) Mais cela ne m’étonne plus car j’ai eu la chance de vivre cela mardi (ndlr : lors de sa victoire contre le No 3 mondial Casper Ruud). C’est très diffé­rent de ce que j’ai vécu dans ma vie à Bâle et ça me touche. J’ai beau­coup souf­fert cette année pour revenir à ce niveau‐là, cela a été diffi­cile. Je me suis toujours battu pour revivre des émotions comme ça mais je n’en atten­dais pas autant. Cela me donne une moti­va­tion supplé­men­taire. Il ne me reste plus beau­coup de tour­nois à Bâle ou en Suisse. Je n’ai pas toujours bien joué ici alors les voir me soutenir comme cela, ça aide vrai­ment. Vous pouvez le voir comme moi (sourire). J’ai toujours été soutenu à Bâle mais je n’ai jamais vu une telle ambiance pour mes matchs. Le public le sait aussi. Ce n’est pas une critique par rapport au passé, c’est plus positif par rapport à ce que je vis cette semaine. »