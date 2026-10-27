S’il jouera ce mardi contre Jiri Lehecka le poten­tiel dernier match de sa carrière, et qu’il vivra une soirée d’adieu à Genève le 19 décembre prochain en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka a déjà eu le droit à une belle céré­monie en son honneur à Bâle lundi soir.

Lors d’une inter­view accordée au média suisse Aargauer Zeitung, le triple lauréat en Grand Chelem a tenté d’expliquer sa popu­la­rité dans le monde entier.

« Je pense que les gens ont vu que je me suis battu pour gagner ma place, au sein d’une géné­ra­tion où évoluaient Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je n’étais pas comme eux, j’avais mon propre parcours. J’ai suivi ma voie avec beau­coup de passion, de travail et de sacri­fices. Ce faisant, je suis toujours resté moi‐même, avec mes qualités et mes défauts. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un d’autre. Je pense que les gens l’ont ressenti. »