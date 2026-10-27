Stan Wawrinka, le départ d’une légende : « Je n’étais pas comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. À l’ère du Big 3, je pense que les gens ont vu que je me suis battu pour gagner ma place »
S’il jouera ce mardi contre Jiri Lehecka le potentiel dernier match de sa carrière, et qu’il vivra une soirée d’adieu à Genève le 19 décembre prochain en compagnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka a déjà eu le droit à une belle cérémonie en son honneur à Bâle lundi soir.
Lors d’une interview accordée au média suisse Aargauer Zeitung, le triple lauréat en Grand Chelem a tenté d’expliquer sa popularité dans le monde entier.
« Je pense que les gens ont vu que je me suis battu pour gagner ma place, au sein d’une génération où évoluaient Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je n’étais pas comme eux, j’avais mon propre parcours. J’ai suivi ma voie avec beaucoup de passion, de travail et de sacrifices. Ce faisant, je suis toujours resté moi‐même, avec mes qualités et mes défauts. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un d’autre. Je pense que les gens l’ont ressenti. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.