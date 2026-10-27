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Stan Wawrinka, le départ d’une légende : « Je n’étais pas comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. À l’ère du Big 3, je pense que les gens ont vu que je me suis battu pour gagner ma place »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

S’il jouera ce mardi contre Jiri Lehecka le poten­tiel dernier match de sa carrière, et qu’il vivra une soirée d’adieu à Genève le 19 décembre prochain en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka a déjà eu le droit à une belle céré­monie en son honneur à Bâle lundi soir.

Lors d’une inter­view accordée au média suisse Aargauer Zeitung, le triple lauréat en Grand Chelem a tenté d’expliquer sa popu­la­rité dans le monde entier.

« Je pense que les gens ont vu que je me suis battu pour gagner ma place, au sein d’une géné­ra­tion où évoluaient Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je n’étais pas comme eux, j’avais mon propre parcours. J’ai suivi ma voie avec beau­coup de passion, de travail et de sacri­fices. Ce faisant, je suis toujours resté moi‐même, avec mes qualités et mes défauts. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un d’autre. Je pense que les gens l’ont ressenti. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 09:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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