Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle où il a reçu une invitation de la part des organisateurs, Stan Wawrinka a une énième fois été interrogé sur ses progets concernant sa retraite par la presse suisse.
Notamment interrogé sur la possibilité d’imiter Gaël Monfils, qui a récemment annoncé qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2026, le Vaudois est resté évasif tout en admettant qu’il aimerait bien jouer la saison prochaine.
« Arrêter une carrière, c’est très personnel. On a tous des envies différentes, il faut le sentir. Gaël a annoncé cela très bien, il veut faire une année d’adieux. Le jour où j’arrêterai, vous le saurez. On verra bien s’il y a une saison prochaine, on va déjà finir celle‐là. Je vis dans le présent, j’essaie de profiter au maximum. Je sais que la fin est très proche, on a tous une date limite et à un moment donné, il faudra ranger les raquettes. Je suis heureux d’être ici, à Bâle, et je ferai le point après Athènes. Mais oui, j’espère jouer encore un peu l’année prochaine », a déclaré Stan The Man chez nos confrères du Matin.
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 15:15