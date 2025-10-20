Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Bâle où il a reçu une invi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs, Stan Wawrinka a une énième fois été inter­rogé sur ses progets concer­nant sa retraite par la presse suisse.

Notamment inter­rogé sur la possi­bi­lité d’imiter Gaël Monfils, qui a récem­ment annoncé qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2026, le Vaudois est resté évasif tout en admet­tant qu’il aime­rait bien jouer la saison prochaine.

« Arrêter une carrière, c’est très personnel. On a tous des envies diffé­rentes, il faut le sentir. Gaël a annoncé cela très bien, il veut faire une année d’adieux. Le jour où j’ar­rê­terai, vous le saurez. On verra bien s’il y a une saison prochaine, on va déjà finir celle‐là. Je vis dans le présent, j’es­saie de profiter au maximum. Je sais que la fin est très proche, on a tous une date limite et à un moment donné, il faudra ranger les raquettes. Je suis heureux d’être ici, à Bâle, et je ferai le point après Athènes. Mais oui, j’es­père jouer encore un peu l’année prochaine », a déclaré Stan The Man chez nos confrères du Matin.