S’il orga­ni­sera le 19 décembre prochain une soirée d’adieu à Genève, en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka dispute cette semaine à Bâle le dernier tournoi offi­ciel de sa carrière.

Magnifique tombeur de Martin Landaluce à Lyon, où il a été battu par Flavio Cobolli, le Suisse va désor­mais affronter Jiri Lehecka, qui sera peut‐être le dernier adver­saire de son immense carrière.

« Les matches, le tennis, j’aborde ça comme à chaque fois. Pour moi c’est assez facile de rester pro, de faire ce qu’il faut pour me sentir le mieux possible tennis­ti­que­ment parlant. On ne peut pas aborder son dernier tournoi, après 25 ans de carrière, de la même façon que les autres. C’est déjà spécial de savoir qu’il s’agit de mon dernier tournoi. C’est surtout là‐dessus que ça va se passer », a confié le triple lauréat en Grand Chelem au micro de la RTS.