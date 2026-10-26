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Stan Wawrinka, qui connaît son poten­tiel dernier adver­saire : « Non, on ne peut pas aborder son ultime tournoi, après 25 ans de carrière, de la même façon que les autres »

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

S’il orga­ni­sera le 19 décembre prochain une soirée d’adieu à Genève, en compa­gnie de Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, Stan Wawrinka dispute cette semaine à Bâle le dernier tournoi offi­ciel de sa carrière.

Magnifique tombeur de Martin Landaluce à Lyon, où il a été battu par Flavio Cobolli, le Suisse va désor­mais affronter Jiri Lehecka, qui sera peut‐être le dernier adver­saire de son immense carrière. 

« Les matches, le tennis, j’aborde ça comme à chaque fois. Pour moi c’est assez facile de rester pro, de faire ce qu’il faut pour me sentir le mieux possible tennis­ti­que­ment parlant. On ne peut pas aborder son dernier tournoi, après 25 ans de carrière, de la même façon que les autres. C’est déjà spécial de savoir qu’il s’agit de mon dernier tournoi. C’est surtout là‐dessus que ça va se passer », a confié le triple lauréat en Grand Chelem au micro de la RTS.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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