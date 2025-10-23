Taylor Fritz et Valentin Vacherot se sont livrés une âpre bataille hier au premier tour de l’ATP 500 de Bâle.
Des interrogations existaient autour du niveau de Valentin et de sa capacité à rebondir après son titre au Masters 1000 de Shanghai.
Malgré sa défaite au terme d’un troisième set très intense, il semble que Vacherot ait impressionné l’Américain.
« Il a un très bon premier service, je n’arrivais pas à le retourner aussi bien que je le voulais. Je me suis donc beaucoup appuyé sur ses secondes balles, mais il m’a vraiment compliqué la tâche. Il a très bien joué, défendu simplement mais efficacement, sans faire beaucoup de fautes. Il m’a fait énormément travailler sur de nombreux points. »
Cap désormais sur le Rolex Paris Masters pour le Monégasque, qui a bénéficié d’une wild card tableau par l’organisation du tournoi.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 11:20