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Valentin Vacherot, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Il faut juste prier sur les retours, car c’est l’un des meilleurs serveurs du circuit »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà tombeur de Rafael Jodar et Holger Rune lors des tours précé­dents, Valentin Vacherot s’est offert Taylor Fritz ce samedi pour se quali­fier en finale de l’ATP 500 de Bâle : 7–6(5), 6–3, en 1h27 de jeu.

Lui‐même énorme au service, le Monégasque a insisté sur la qualité de son adver­saire améri­cain dans ce domaine.

« Il faut juste prier sur les retours, car Taylor est l’un des meilleurs serveurs du circuit. Les zones trou­vées sont tout simple­ment incroyables. Parfois, on peut anti­ciper, mais on ne peut même pas toucher la balle. Je suis juste super content d’avoir réussi ce break à 4–3 dans le deuxième set. J’ai bien anti­cipé et j’ai bien exécuté le coup. »

Avant d’affronter Novak Djokovic au premier tout du Rolex Paris Masters, l’improbable vain­queur de Shanghai l’an dernier tentera de remporter son deuxième titre en finale dimanche contre Jiri Lehecka ou Jan‐Lennard Struff.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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