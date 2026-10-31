Déjà tombeur de Rafael Jodar et Holger Rune lors des tours précédents, Valentin Vacherot s’est offert Taylor Fritz ce samedi pour se qualifier en finale de l’ATP 500 de Bâle : 7–6(5), 6–3, en 1h27 de jeu.
Lui‐même énorme au service, le Monégasque a insisté sur la qualité de son adversaire américain dans ce domaine.
« Il faut juste prier sur les retours, car Taylor est l’un des meilleurs serveurs du circuit. Les zones trouvées sont tout simplement incroyables. Parfois, on peut anticiper, mais on ne peut même pas toucher la balle. Je suis juste super content d’avoir réussi ce break à 4–3 dans le deuxième set. J’ai bien anticipé et j’ai bien exécuté le coup. »
Avant d’affronter Novak Djokovic au premier tout du Rolex Paris Masters, l’improbable vainqueur de Shanghai l’an dernier tentera de remporter son deuxième titre en finale dimanche contre Jiri Lehecka ou Jan‐Lennard Struff.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.