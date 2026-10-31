Déjà tombeur de Rafael Jodar et Holger Rune lors des tours précé­dents, Valentin Vacherot s’est offert Taylor Fritz ce samedi pour se quali­fier en finale de l’ATP 500 de Bâle : 7–6(5), 6–3, en 1h27 de jeu.

Lui‐même énorme au service, le Monégasque a insisté sur la qualité de son adver­saire améri­cain dans ce domaine.

« Il faut juste prier sur les retours, car Taylor est l’un des meilleurs serveurs du circuit. Les zones trou­vées sont tout simple­ment incroyables. Parfois, on peut anti­ciper, mais on ne peut même pas toucher la balle. Je suis juste super content d’avoir réussi ce break à 4–3 dans le deuxième set. J’ai bien anti­cipé et j’ai bien exécuté le coup. »

Avant d’affronter Novak Djokovic au premier tout du Rolex Paris Masters, l’improbable vain­queur de Shanghai l’an dernier tentera de remporter son deuxième titre en finale dimanche contre Jiri Lehecka ou Jan‐Lennard Struff.