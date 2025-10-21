S’exprimant pour l’ATP, Valentin Vacherot, invité sur l’ATP 500 de Bâle et opposé à la tête de série numéro 1, Taylor Fritz, au premier tour, s’est dit prêt pour un nouvel exploit. L’ambition appelle l’ambition.

« L’objectif ? Refaire ce que j’ai fait tennis­ti­que­ment et physi­que­ment à Shanghai. Je suis très content de comment je me sens, même une semaine plus tard. La redes­cente n’était pas trop dure au niveau physique, mais évidem­ment, il y a beau­coup plus d’at­ten­tion autour de moi. Déjà, d’être assis ici, je ne l’au­rais pas été si je n’avais pas gagné le tournoi à Shanghai. Mais je suis très content d’être ici et de revenir sur un tournoi très vite. »