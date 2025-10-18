Invité de dernière minute sur l’ATP 500 de Bâle suite à son exploit reten­tis­sant sur le Masters 1000 de Shanghai où il a remporté le tournoi en étant 204e mondial et issu des quali­fi­ca­tions, Valentin Vacherot n’a vrament pas été gâté par le tirage au sort.

En effet, le Monégasque a hérité du 4e joueur mondial et tête de série numéro 1, Taylor Fritz, au premier tour.

Un tirage compliqué pour le nouveau 40e mondial mais égale­ment pour l’Américain, opposée ce samedi soir à Novak Djokovic pour la troi­sième place de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, en Arabie Saoudite. Entre la fatigue liée aux dépla­ce­ments et aux chan­ge­ments de surface, Fritz pour­rait bien ne pas être dans sa meilleure forme.