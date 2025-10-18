AccueilATPATP - BâleValentin Vacherot pas épargné pour son premier match depuis son exploit historique
Valentin Vacherot pas épargné pour son premier match depuis son exploit historique

Invité de dernière minute sur l’ATP 500 de Bâle suite à son exploit reten­tis­sant sur le Masters 1000 de Shanghai où il a remporté le tournoi en étant 204e mondial et issu des quali­fi­ca­tions, Valentin Vacherot n’a vrament pas été gâté par le tirage au sort.

En effet, le Monégasque a hérité du 4e joueur mondial et tête de série numéro 1, Taylor Fritz, au premier tour. 

Un tirage compliqué pour le nouveau 40e mondial mais égale­ment pour l’Américain, opposée ce samedi soir à Novak Djokovic pour la troi­sième place de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, en Arabie Saoudite. Entre la fatigue liée aux dépla­ce­ments et aux chan­ge­ments de surface, Fritz pour­rait bien ne pas être dans sa meilleure forme. 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 19:09

