Invité de dernière minute sur l’ATP 500 de Bâle suite à son exploit retentissant sur le Masters 1000 de Shanghai où il a remporté le tournoi en étant 204e mondial et issu des qualifications, Valentin Vacherot n’a vrament pas été gâté par le tirage au sort.
En effet, le Monégasque a hérité du 4e joueur mondial et tête de série numéro 1, Taylor Fritz, au premier tour.
Un tirage compliqué pour le nouveau 40e mondial mais également pour l’Américain, opposée ce samedi soir à Novak Djokovic pour la troisième place de l’exhibition, Six Kings Slam, en Arabie Saoudite. Entre la fatigue liée aux déplacements et aux changements de surface, Fritz pourrait bien ne pas être dans sa meilleure forme.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 19:09