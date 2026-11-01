Magnifique Valentin Vacherot !
Un peu plus d’un an après son improbable titre à Shanghai, le Monégasque remporte un deuxième titre sur le circuit principal et pas des moindres : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3, en 1h55 de jeu.
Le joueur de 27 ans, qui impressionne par son physique et sa puissance, retrouvera lundi le top 30 en s’installant au 27e rang mondial.
« Je dois dire pardon à une personne, c’est mon coach (son demi‐frère, Benjamin Balleret, ndlr) car je ne lui ai pas dit des mots très sympas dans le premier set. Merci pour tout le boulot. Je suis très content pour Antoine, mon physio, qui est là depuis quelques tournois avec moi. Merci aussi à ma fiancée, de m’accompagner de faire tous ces kilomètres », a déclaré Valentin Vacherot lors de la cérémonie de remise des prix.
Il va désormais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affrontera Novak Djokovic dès le premier tour.
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 18:11