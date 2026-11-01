Magnifique Valentin Vacherot !

Un peu plus d’un an après son impro­bable titre à Shanghai, le Monégasque remporte un deuxième titre sur le circuit prin­cipal et pas des moindres : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3, en 1h55 de jeu.

Le joueur de 27 ans, qui impres­sionne par son physique et sa puis­sance, retrou­vera lundi le top 30 en s’installant au 27e rang mondial.

« Je dois dire pardon à une personne, c’est mon coach (son demi‐frère, Benjamin Balleret, ndlr) car je ne lui ai pas dit des mots très sympas dans le premier set. Merci pour tout le boulot. Je suis très content pour Antoine, mon physio, qui est là depuis quelques tour­nois avec moi. Merci aussi à ma fiancée, de m’accompagner de faire tous ces kilo­mètres », a déclaré Valentin Vacherot lors de la céré­monie de remise des prix.

More history made by @val_vacherot 🏆



The Monegasque fights back for the Basel title, 2–6 6–3 6–3 over Lehecka@atptour #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/jCH6hpdzCo — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Il va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affron­tera Novak Djokovic dès le premier tour.