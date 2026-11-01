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Valentin Vacherot, vain­queur de son deuxième titre : « Je dois dire pardon à une personne, c’est mon coach, car je ne lui ai pas dit des mots très sympas dans le premier set »

Par
Baptiste Mulatier
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Magnifique Valentin Vacherot ! 

Un peu plus d’un an après son impro­bable titre à Shanghai, le Monégasque remporte un deuxième titre sur le circuit prin­cipal et pas des moindres : l’ATP 500 de Bâle en ayant battu Mariano Navone, Rafael Jodar, Holger Rune, Taylor Fritz et enfin Jiri Lehecka en finale : 2–6, 6–3, 6–3, en 1h55 de jeu.

Le joueur de 27 ans, qui impres­sionne par son physique et sa puis­sance, retrou­vera lundi le top 30 en s’installant au 27e rang mondial.

« Je dois dire pardon à une personne, c’est mon coach (son demi‐frère, Benjamin Balleret, ndlr) car je ne lui ai pas dit des mots très sympas dans le premier set. Merci pour tout le boulot. Je suis très content pour Antoine, mon physio, qui est là depuis quelques tour­nois avec moi. Merci aussi à ma fiancée, de m’accompagner de faire tous ces kilo­mètres », a déclaré Valentin Vacherot lors de la céré­monie de remise des prix.

Il va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il affron­tera Novak Djokovic dès le premier tour.

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 18:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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