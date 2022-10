Stanislas Wawrinka a fait une grosse annonce après sa victoire sur le numéro 3 mondial, Casper Ruud, à Bâle. Il a confirmé qu’il avait retrouvé l’en­traî­neur avec qui il a connu ses plus grands succès, Magnus Norman. Lors de leur première colla­bo­ra­tion entre 2013 et 2020, le Lausannois a remporté 13 titres dont 3 tour­nois du Grand Chelem (l’Open d’Australie, Roland‐Garros et l’US Open).

« Nous voulons finir d’écrire notre histoire ensemble. Après l’US Open, j’ai décidé d’ar­rêter de travailler avec Dani Vallverdu et de récu­pérer Magnus, la personne qui connaît le mieux mon jeu, celle qui m’a le plus aidé dans ma carrière. Nous voulons trouver l’équi­libre parfait, donc il sera avec moi en pré‐saison et se rendra aux tour­nois les plus impor­tants en 2023 », a révélé Stan The Man, qui affron­tera Daniil Medvedev ou Nikoloz Basilashvili jeudi en huitièmes de finale.