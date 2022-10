Auteur d’un magni­fique match pour son retour à Bâle, ce mardi en élimi­nant le 3e joueur mondial Casper Ruud (6−4, 6–4), Stan Wawrinka a eu bien du mal à retenir ses larmes à l’issue de la rencontre devant les accla­ma­tions du public suisse.

« Jamais je n’avais ressenti un tel soutien. Le public me portait, c’était fort. Je ne sais pas trop comment l’expliquer. Il y a la retraite de Rodge, le fait que je n’avais plus joué en Suisse depuis long­temps. Les gens se rendent compte qu’une géné­ra­tion va s’en aller. Mais moi je m’accroche, je n’ai pas envie de partir », a déclaré « Stan The Man » chez nos confères du Matin.