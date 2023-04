Par ses inter­ven­tions, Andrey Rublev montre pour­quoi il est tant apprécié par les autres joueurs du circuit. Après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Banja Luka contre la surprise de la semaine, Dusan Lajovic, le Russe a laissé sa décep­tion de côté pour rendre un magni­fique hommage à son adver­saire, vain­queur de son deuxième titre à 32 ans.

« Félicitations à Dusan. Tu es un bon ami et l’une des personnes les plus gentilles que j’ai rencon­trées en dehors du tennis. Je sais à quel point tu as lutté. Nous avons beau­coup parlé de ces choses. Je suis heureux que tu aies fait des merveilles devant ton public et ta famille. Tu le mérites », a déclaré le 6e mondial, qui a frôlé le doublé après son titre à Monte‐Carlo la semaine dernière.

La classe, tout simplement.