Dusan Lajovic a vécu une semaine de fou et il a un peu de mal à prendre du recul. Vainqueur de Novak en quart et de Rublev en finale, le Serbe est aux anges.

« Honnêtement, c’est proba­ble­ment le match le plus diffi­cile que j’ai eu au cours des six derniers mois. Je suis vide. A 5–1 dans le troi­sième set, je ne sentais plus mes jambes et je me sentais un peu étourdi. Je savais qu’il allait se battre, mais j’ai réussi à m’en sortir dans le dernier jeu. Je n’ai même pas réfléchi. J’ai juste joué auto­ma­ti­que­ment et j’ai essayé de prendre la balle tôt sur le coup droit. Je suis ravi et boule­versé d’avoir réussi cette semaine, d’avoir remporté un titre ATP. La dernière fois que j’ai parti­cipé à une finale, c’était il y a quatre ans et j’ai connu beau­coup de hauts et de bas depuis. C’était proba­ble­ment la chose la plus inat­tendue pour moi cette semaine. Mais d’un autre côté, je crois toujours en moi, même si je n’ai pas été au mieux de ma forme l’année dernière. Cette victoire signifie beau­coup »