Vainqueur labo­rieux du Français Luca Van Assche, ce mercredi au deuxième tour de l’ATP 250 de Banja Luka, en Bosnie, Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a donné des nouvelles rassu­rantes de son coude d’au­tant qu’il a terminé la rencontre sans sa coudière de protection.

« Le coude va bien, il a tenu plus de deux heures et demie dans des condi­tions qui ne conviennent pas aux arti­cu­la­tions. Je suis en bonne santé et avide de nouvelles victoires », a déclaré le numéro 1 mondial qui affron­tera ce vendredi en quarts de finale le vain­queur du duel entre Grégoire Barrere et Dusan Lajovic.