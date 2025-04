Blessé au psoas droit au début du deuxième set de sa finale contre Holger Rune à l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz a exposé en confé­rence de presse la diffi­culté de rester plei­ne­ment concentré lors­qu’une gêne se dessine. Après avoir effectué des tests médi­caux, il prendra la déci­sion de parti­ciper ou pas au Masters 1000 de Madrid (23 avril au 4 mai).

« Dans le deuxième set, nous avons commencé très fort, avec des rallyes longs et intenses. Il y a eu quelques échanges qui m’ont fait sentir un peu l’ab­duc­teur, le psoas droit : la moindre gêne est un signal d’alarme et c’est diffi­cile de rester concentré sur le jeu. Vous vous préoc­cupez de votre physique, de votre santé, et il m’a été diffi­cile de conti­nuer et de main­tenir ce niveau. D’après ce que je vois et ressens main­te­nant, je pense que je vais devoir prendre deux jours de repos, ce que j’au­rais dû faire de toute façon, même si je ne m’étais pas blessé. Nous allons parler à mon équipe médi­cale, nous allons faire des tests, mais je crois et j’ai confiance »