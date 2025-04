Interrogé sur sa commu­ni­ca­tion avec Rafael Nadal, Carlos a été sincère et en a profité encore pour lui rendre hommage.



« Rafa ne m’a donné aucun conseil, mais il est vrai qu’il m’a écrit pour m’en­cou­rager, me disant qu’il espé­rait que ma bles­sure ne soit pas impor­tante et que je puisse reprendre l’en­traî­ne­ment dans quelques jours pour être au meilleur de ma forme à Madrid. Les gens, moi y compris, même si je joue au tennis et que je connais le circuit, admirent Rafa pour ce qu’il a accompli sur terre battue : quand on le vit de l’in­té­rieur, on mesure la diffi­culté. Physiquement, menta­le­ment, semaine après semaine, tout gagner d’af­filée… c’est impos­sible. On l’ap­précie d’au­tant plus quand on le vit de ses propres yeux »