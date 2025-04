Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est enflammé pour Carlos Alcaraz, auteur d’un début de saison sur terre battue parfait puis­qu’il a remporté le Masters 1000 de Monte‐Carlo et qu’il s’ap­prête à défier Holger Rune en finale de l’ATP 500 de Barcelone.

🌟 « Alcaraz c’est Federer avec un revers à deux mains. S’il arrive à jouer comme ça sur terre, à créer, à être intel­li­gent, lucide, patient… Si la machine est lancée, y’a plus de circuit de tennis ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/tMrsXqEo6l — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 20, 2025

« Alcaraz c’est Federer avec un revers à deux mains. Et Federer à 21 ans je peux vous dire qu’il ne jouait pas comme ça. Donc, si ce mec là arrive à jouer comme ça sur terre battue (souffle), à créer comme ça, à être intel­li­gent, lucide, droit dans ses bottes, bien clair dans sa tronche, prendre la balle tôt, ne pas se préci­piter et prendre la balle tôt… Si Alcaraz joue comme ça tout le temps, il n’y a plus de circuit de tennis. C’est mort ! Il n’y a pas un adver­saire qui serait capable de jouer à ce niveau là. Ou alors, tout d’un coup, il y a un mec qui va être comme un Nadal, qui vient commencer à le foutre en l’air. Mais Nadal il le fout en l’air parce qu’il est gaucher et que l’autre (Federer) il a un revers à une main ! Le problème c’est qu’un gaucher qui tient sur terre battue, ça n’existe pas, il n’y en a pas. Il n’y en pas un qui existe sur la planète tennis à l’heure actuelle. Donc il va falloir le trouver celui‐là. »