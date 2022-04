En confé­rence de presse à Madrid, Carlos Alcaraz a raconté sa journée folle de dimanche où il a battu Alex De Minaur en près de quatre heures puis Pablo Carreno Busta un peu plus tard pour s’ad­juger l’ATP 500 de Barcelone. Le jeune espa­gnol révèle qu’elle avait parti­cu­liè­re­ment mal commencé, ce dont personne ne pouvait se douter au vu de son niveau affiché.

« C’est quelque chose que seule mon équipe sait. Dimanche, je me suis levé du pied gauche : je suis tombé dans les esca­liers avant de jouer la demi‐finale. Je me suis fait mal. Je me deman­dais si je pouvais bien jouer, mais à la fin l’adré­na­line du match m’a fait jouer sans problème. Je m’échauf­fais, actif, mais j’ai glissé…Heureusement, avec cette adré­na­line je m’en suis remis. Ensuite, entre les deux matchs, j’ai fait une sieste d’une demi‐heure (rires), j’ai mangé quelque chose et je suis parti pour la finale. Et après chaque match, j’es­saie toujours de faire entre dix ou quinze minutes de vélo pour récu­pérer et me muscler, c’est quelque chose que je fais habi­tuel­le­ment », a confié l’éton­nant Alcaraz.