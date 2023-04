Si Rafael Nadal et Daniil Medvedev se sont retirés du tournoi, l’ATP 500 de Barcelone, qui aura lieu en même temps que les ATP 250 de Munich et Banja Luka, a tout de même fière allure. Et ce comme chaque année.

Forfait à Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a pu se reposer avant de se lancer dans la défense de son titre en Catalogne. Il connaît déjà son parcours poten­tiel (Bye – Ivashka ou Borges – Bautista Agut – Tiafoe – Ruud – Tsitsipas ou Sinner) et se satis­fera sans doute de ne pas se retrouver dans la même partie de tableau que Jannik Sinner et Stefanos Tsitsipas (tête de série numéro 2). Le poten­tiel quart de finale contre Frances Tiafoe fait en revanche déjà saliver.

Découvrez le tableau complet de l’ATP 500 de Barcelone (17 au 23 avril) :

De belles oppo­si­tions en perspective.