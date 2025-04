À Monte‐Carlo, les deux joueurs ont livré un combat tita­nesque, mais cette fois‐ci la rencontre était à sens unique. Carlos Alcaraz a disposé d’Arthur Fils en demi‐finale de l’ATP 500 de Barcelone, en deux sets (6−2, 6–4).

Malgré le score sévère dans la première manche, le Français affi­chait de belles atten­tions dans le jeu. Mais moins impres­sion­nant en retour, il concé­dait logi­que­ment beau­coup de points sur le service du numéro deux mondial.

Dans un grand jour, Alcaraz ne lais­sait que des miettes à son adver­saire. Même dans les moments brûlants, il ne craquait pas et écar­tait une balle de debreak d’un ace dans le sixième jeu. Sans surprise, le Murcien s’adjugeait le premier set.

Si dans la deuxième manche, Arthur Fils reve­nait avec les mêmes inten­tions, il ne pouvait rien face à son adver­saire en furie. Dès le troi­sième jeu, il cédait sa mise en jeu. Un retard jamais comblé par le Francilien, très frustré. Carlitos rempor­tait le match, dans un dernier jeu accroché, en concluant d’un fantas­tique coup droit dont il a le secret (6−4).

Inevitable.@carlosalcaraz defeats Fils 6–2 6–4 to reach his third straight final in Barcelona !#BCNOpenBS pic.twitter.com/8FShNk14gk