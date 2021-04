L’espoir espa­gnol sera une attrac­tion du tournoi de Barcelone. Il a accordé un long entre­tien au quoti­dien catalan La Vanguardia. Carlos passe en revue plein de sujet et notam­ment la supré­matie du Big 3 : « Ce que font ces trois cham­pions c’est incroyable Il n’y aura jamais plus de riva­lité comme celle entre Djokovic, Federer, et Nadal. Ce sont des extra­ter­restres, ils sont incom­pa­rables. D’ailleurs, il faut se poser les bonnes ques­tions, s’ils sont comme ça, à leur âge, ce n’est ni une ques­tion de chance, ni une coïn­ci­dence. La clé est dans le travail, dans l’hu­mi­lité et dans le jeu de chaque jour comme si c’était le dernier »