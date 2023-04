Carlos Alcaraz, en patron.

Si les orga­ni­sa­teurs ne pouvaient sans doute pas rêver mieux avec cette finale entre les deux premières têtes de série, le prodige espa­gnol a dominé Stefanos Tsitsipas en une heure et vingt minutes de jeu, 6–3, 6–4, pour conserver son titre. Le Grec perd sa 10e finale d’ATP 500 en autant de tenta­tives. Une malédiction.

Pourtant, le Grec brea­kait le premier dans cette partie mais Alcaraz réagis­sait immé­dia­te­ment. Ce dernier faisait alors tout mieux que son adver­saire, en manque de solu­tions et aperçu plusieurs fois en discus­sion avec son père et coach, Apostolos.

Si Tsitsipas est incon­tes­ta­ble­ment monté en puis­sance sur terre battue ces derniers jours, il a semblé dépassé ce dimanche comme contre Taylor Fritz à Monte‐Carlo. Avec 81% de points remportés derrière sa première balle et 73% derrière sa deuxième, Alcaraz a géré d’une main de maître cette finale. Et avec lui, on ne parle déjà plus d’âge depuis longtemps…

Phénoménal, Carlos Alcaraz remporte le 9e titre de sa carrière (en 12 finales), à même pas 20 ans. Il s’agit de son troi­sième trophée cette saison après Buenos Aires et Indian Wells.

Stefanos Tsitsipas prend lui un nouveau coup sur la tête avec cette 4e défaite en autant de matchs contre le phéno­mène du tennis mondial.