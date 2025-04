En grande forme depuis le début de la semaine, Holger Rune le savait, il fallait mettre beau­coup d’in­ten­sité pour faire flan­cher le numéro deux mondial. Un plan de jeu qui lui a permis de triom­pher en deux sets (7−6, 6–2) et de remporter un sixième titre en carrière, face à un Alcaraz diminué dans le second acte.

Le Danois atta­quait ce match de manière très agres­sive, forçant son adver­saire à rester en fond de court. Si par son approche, il perdait son service dans le cinquième jeu, la réponse était immé­diate, le numéro 13 mondial débrea­kait dans le jeu suivant. Indécis, le set traî­nait jusqu’à un tie‐break, remporté par Rune en pous­sant Carlitos à la faute plusieurs fois côté revers (8−6).

Le second set partait sur les mêmes bases des deux côtés, jusqu’à ce qu’Alcaraz fasse appel au physio après un troi­sième jeu pour­tant maîtrisé, et regagne les vestiaires (1−2). Le pire était à craindre. Visiblement touché à l’ad­duc­teur, l’Espagnol ne parve­nait plus à aller sur les balles de Rune, et concé­dait logi­que­ment les derniers jeux (6−2).

Pour leur première finale, Holger Rune prenait le meilleure face à un Alcaraz diminué (7−6, 6–2). Si on peut regretter cette fin de match, diffi­cile de retirer le mérite du Danois, vain­queur à 21 ans de son cinquième titre en carrière.

RUNE REIGNS SUPREME 👑@holgerrune2003 stuns 2x cham­pion Alcaraz in his Barcelona backyard to claim his biggest title since Bercy 2022 !#BCNOpenBS pic.twitter.com/nrglvMhu7A — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2025

A noter que Carlos Alcaraz perdra ce lundi sa place de numéro 2 mondiale au profit d’Alexander Zverev, titré à Munich ce dimanche.