Au repos pendant le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz reprend la compé­ti­tion sur terre battue à Barcelone (17 au 23 avril). En confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500, le tenant du titre a évoqué l’ab­sence de Rafael Nadal et Daniil Medvedev avant de parler de sa riva­lité avec Jannik Sinner (les deux joueurs sont à 3–3 aux confrontations).

« Nous sommes tous les deux très jeunes et nous nous sommes battus pour de grandes choses, et à chaque fois que nous jouons, c’est amusant à regarder. J’espère avoir avec Sinner la même riva­lité que celle qui a existé entre Federer, Nadal et Djokovic. Avec Jannik, nous nous enten­dons égale­ment très bien en dehors du terrain », a expliqué l’Espagnol, qui connaît son parcours poten­tiel en Catalogne.