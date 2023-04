Carlos Alcaraz mène désor­mais 4–0 aux confron­ta­tions face à Stefanos Tsitsipas. Dimanche soir, l’Espagnol était très satis­fait de sa perfor­mance face au Grec en finale de l’ATP 500 de Barcelone, où il a ainsi conservé son titre.

« L’année dernière, je me souviens que j’étais assez à l’aise, le match était plus ou moins sous contrôle et j’avais été un peu distrait (à cause d’un geste pas très fair‐play de Tsitsipas et d’une histoire de pause toilettes, ndlr). La diffé­rence par rapport à l’année dernière, c’est que j’ai gardé ma concen­tra­tion pendant tout le match, du début à la fin, je n’ai laissé Stefanos dominer à aucun moment et j’ai imposé mon rythme pendant tout le match. La diffé­rence s’est faite sur le plan mental, je n’ai pas laissé ma concen­tra­tion baisser », s’est réjoui le jeune numéro 2 mondial.