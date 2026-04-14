Pas le temps de cogiter pour Carlos Alcaraz après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Jannik Sinner, et la perte de sa première place mondiale. L’Espagnol s’est directement envolé pour Barcelone et son ATP 500 où il est opposé ce mardi au qualifié finlandais, Virtanen, au premier tour.
De passage en conférence de presse d’avant tournoi, Carlos est revenu sur sa lutte à distance avec son grand rival pour la place de numéro 1 mondial. Alors qu’il accuse actuellement un retard de seulement 110 points, il sait qu’il retournera sur le fameux trône de l’ATP en cas de sacre en Catalogne.
« Je sais que je dois gagner ce tournoi si je veux marquer les esprits et reprendre la place de numéro 1. La lutte pour cette place entre Jannik et moi est vraiment passionnante et me motive encore plus. Mais ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, et ce à quoi je pense, c’est de continuer sur cette lancée, de progresser sans cesse. Nous savons très bien ce que nous devons faire et mettre en pratique à l’entraînement et en match, d’autant plus après la défaite d’hier (dimanche). C’est donc mon objectif principal, même si, évidemment, les résultats et les points sont une motivation supplémentaire. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 14:14