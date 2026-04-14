Pas le temps de cogiter pour Carlos Alcaraz après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Jannik Sinner, et la perte de sa première place mondiale. L’Espagnol s’est direc­te­ment envolé pour Barcelone et son ATP 500 où il est opposé ce mardi au qualifié finlan­dais, Virtanen, au premier tour.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, Carlos est revenu sur sa lutte à distance avec son grand rival pour la place de numéro 1 mondial. Alors qu’il accuse actuel­le­ment un retard de seule­ment 110 points, il sait qu’il retour­nera sur le fameux trône de l’ATP en cas de sacre en Catalogne.

« Je sais que je dois gagner ce tournoi si je veux marquer les esprits et reprendre la place de numéro 1. La lutte pour cette place entre Jannik et moi est vrai­ment passion­nante et me motive encore plus. Mais ce sur quoi nous nous concen­trons vrai­ment, et ce à quoi je pense, c’est de conti­nuer sur cette lancée, de progresser sans cesse. Nous savons très bien ce que nous devons faire et mettre en pratique à l’en­traî­ne­ment et en match, d’au­tant plus après la défaite d’hier (dimanche). C’est donc mon objectif prin­cipal, même si, évidem­ment, les résul­tats et les points sont une moti­va­tion supplémentaire. »