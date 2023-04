Tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Barcelone qui débu­tera ce lundi 17 avril, Carlos Alcaraz, qui a hérité d’un tableau rela­ti­ve­ment clément en évitant notam­ment Tsitsipas et Sinner dans sa partie de tableau, était de passage ce samedi en confé­rence de presse en Catalogne.

Interrogé sur les absences de Rafael Nadal et Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial estime que cela ne le rend pas plus favori du tournoi pour autant.

« Ils étaient candi­dats au titre, mais je ne me sens pas plus favori parce qu’ils ne sont pas là. Tous les joueurs du tableau peuvent me battre. Je veux toujours voir les meilleurs joueurs sur le court dans chaque tournoi. C’est dommage de ne pas pouvoir appré­cier le tennis de Rafa avec tout ce qu’il a accompli, je lui souhaite un prompt rétablissement. »