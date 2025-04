Huit jours après avoir battu Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a dominé le numéro 1 fran­çais avec plus de faci­lité en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le quadruple lauréat en Grand Chelem a expliqué sa célé­bra­tion inédite.

« La célé­bra­tion était pour mon équipe. Pendant les matchs, ils me disent à chaque fois ce que je dois faire. Ce n’était pas une danse. Mais c’était quelque chose pour eux. »

Carlos Alcaraz on his cele­bra­tion after reaching Barcelona final :



“The cele­bra­tion was for my team. They tell me every time during the match about a thing that I have to do. It wasn’t a dance. But it was some­thing for them.” https://t.co/wZDKtE2Y4G