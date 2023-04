Après sa nouvelle pres­ta­tion impres­sion­nante en finale contre Stefanos Tsitsipas ce dimanche à Barcelone, Carlos Alcaraz, qui conserve un titre pour la première fois de sa carrière, a fait une confes­sion au micro de la RTVE après sa victoire.

« Aujourd’hui, j’étais moi‐même, fluide et détendu sur le court, je sentais les coups. C’était le moment de le faire. J’en suis très heureux. Honnêtement, cela ne m’ar­rive pas souvent, mais hier, avant de dormir, j’étais tendu et ce matin, je me suis réveillée nerveux aussi. Je devais essayer de profiter de la finale, d’ou­blier la tension et tout le reste. Un jeune de 19 ans qui venait d’ar­river sur le circuit n’au­rait jamais imaginé qu’il aurait autant de fans où qu’il aille. C’est incroyable de voir tous ces gens », a révélé le numéro 2 mondial avec beau­coup d’honnêteté.