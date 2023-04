Carlos est de retour sur terre et il va débuter en défen­dant son titre à Barcelone. Un chal­lenge qui ne lui fait pas peur.

« J’aime jouer ici à Barcelone, ma famille vient et j’ai des amis. Nous allons essayer d’éviter la pres­sion de la défense du titre et de nous amuser sur le court. Il y a eu de grandes absences, comme celles de Rafa et de Medvedev, qui étaient candi­dats pour gagner le tournoi, mais leur absence ne me fait pas me sentir plus favori. Tous les joueurs du tableau peuvent me battre ».