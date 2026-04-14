Deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz affron­tait ce mardi le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone.

Et si le fina­liste en titre s’est imposé sans trop de diffi­culté après 1h25 de jeu (6−4, 6–2), il a été victime d’une alerte physique au niveau poignet droit à la fin du premier set. Manipulé pendant quelques minutes par le physio du tournoi, l’Espagnol s’est exprimé à ce sujet lors de l’in­ter­view d’après match.

« Comme on a peu de temps pour se reposer entre deux tour­nois, il y a toujours des petits soucis et des petites douleurs qui appa­raissent. Demain (mercredi), je vais voir mon kiné pour voir comment ça se présente, et espé­rons que ce ne soit rien de grave », a déclaré Alcaraz avant d’évo­quer son retour en Catalogne et la diffi­cile tran­si­tion avec le tournoi moné­gasque. « C’est génial d’être de retour. De remporter une nouvelle victoire ici à Barcelone devant mon public. Jouer ici à Barcelone m’avait manqué. J’ai essayé d’adapter mon jeu du mieux que j’ai pu. Ça n’a pas été facile. Ce matin, c’était mon premier entraî­ne­ment ici. Sans compter les condi­tions, qui sont diffé­rentes de celles de Monte‐Carlo. Mais dans l’ensemble, je suis vrai­ment content de la façon dont j’ai joué et dont j’ai résolu les problèmes que j’ai rencon­trés dans le premier set. J’ai fini par faire du très bon tennis. J’espère me sentir un peu mieux au prochain tour. On verra bien comment ça se passera. »