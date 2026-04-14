Deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz affrontait ce mardi le qualifié finlandais, Otto Virtanen, lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone.
Et si le finaliste en titre s’est imposé sans trop de difficulté après 1h25 de jeu (6−4, 6–2), il a été victime d’une alerte physique au niveau poignet droit à la fin du premier set. Manipulé pendant quelques minutes par le physio du tournoi, l’Espagnol s’est exprimé à ce sujet lors de l’interview d’après match.
« Comme on a peu de temps pour se reposer entre deux tournois, il y a toujours des petits soucis et des petites douleurs qui apparaissent. Demain (mercredi), je vais voir mon kiné pour voir comment ça se présente, et espérons que ce ne soit rien de grave », a déclaré Alcaraz avant d’évoquer son retour en Catalogne et la difficile transition avec le tournoi monégasque. « C’est génial d’être de retour. De remporter une nouvelle victoire ici à Barcelone devant mon public. Jouer ici à Barcelone m’avait manqué. J’ai essayé d’adapter mon jeu du mieux que j’ai pu. Ça n’a pas été facile. Ce matin, c’était mon premier entraînement ici. Sans compter les conditions, qui sont différentes de celles de Monte‐Carlo. Mais dans l’ensemble, je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué et dont j’ai résolu les problèmes que j’ai rencontrés dans le premier set. J’ai fini par faire du très bon tennis. J’espère me sentir un peu mieux au prochain tour. On verra bien comment ça se passera. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 18:30